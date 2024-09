Washington trabalha ativamente para negociar um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, declarou, nesta quarta-feira (25), um alto funcionário americano.

"Estamos em discussões ativas com israelenses e com outros países para tentar alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah", disse o funcionário sob a condição do anonimato.

