Flórida se prepara para chegada de furacão

Milhares de moradores começaram nesta quarta-feira (25) a deixar parte da costa da Flórida, em meio aos preparativos para a chegada do furacão Helene, que pode causar inundações catastróficas.

A tempestade tropical se tornou um furacão na manhã de hoje, no Golfo do México. São esperadas "ondulações com risco mortal, ventos de furacão, chuvas e inundações em grande parte da Flórida e do sudeste dos Estados Unidos", de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami, em seu último boletim.

Os ventos máximos sustentados aumentaram para cerca de 130 km/h, com rajadas ainda mais fortes. "O prognóstico é de que continue ganhando força e se espera que Helene se torne um furacão maior quando atingir a costa de Big Bend, na Flórida, na noite desta quinta-feira", acrescentou o NHC.