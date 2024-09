Manchester United fica no empate em casa com o Twente em sua estreia na Liga Europa

Ruben van Bommel, filho do ex-jogador da seleção holandesa Mark, marcou duas vezes para o AZ Alkmaar na vitória por 3 a 2 sobre o sueco Elfsborg, com o ex-atacante do Tottenham Troy Parrott marcando o gol da vitória.

Um gol de Mauro Icardi no último suspiro deu a vitória ao Galatasaray por 3 a 1 sobre o PAOK em Istambul, enquanto o Nice lamentou um pênalti perdido no empate (1-1) contra a Real Sociedad. Ander Barrenetxea colocou a Real na frente antes de Pablo Rosario empatar no final do primeiro tempo, mas Evann Guessand viu seu pênalti no segundo tempo ser defendido pelos anfitriões.

O Slavia Praga venceu por 2 a 0 fora de casa o Ludogorets da Bulgária, enquanto o campeão dinamarquês Midtjylland empatou em 1 a 1 com o Hoffenheim e o Anderlecht superou o Ferencvaros da Hungria por 2 a 1.

Boulaye Dia marcou duas vezes na vitória da Lazio por 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev em Hamburgo, em jogo em que os dois times tiveram um jogador expulso.

--- Jogos da primeira rodada da Liga Europa:

- Quarta-feira, 25 de setembro: