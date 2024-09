Petróleo sofre forte queda frente a possível normalização da produção na Líbia

Os preços do petróleo fecharam em queda, nesta quarta-feira (25), após um acordo entre chefes de governo rivais na Líbia, o que poderia normalizar a produção e as exportações de petróleo cru do país.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 2,27%, a 73,46 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo período caiu 2,61%, a 69,69 dólares.