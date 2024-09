Quito em 'emergência' devido a 27 incêndios florestais que deixaram seis feridos

As autoridades não relataram danos no complexo cultural Guayasamín, nas igrejas coloniais de Guápulo e em uma casa onde está o arquivo fotográfico do Instituto de Patrimônio do estado, que não foram atingidos pelas chamas.

Há "quatro pessoas feridas, dois adultos e dois menores de idade", entre eles um bebê de um ano que sofreu queimaduras, informou Andrade.

A emergência em Quito forçou a mobilização de 2 mil bombeiros, militares e equipes de resgate. Como medida de precaução, 107 famílias foram retiradas e sete casas foram afetadas.

Por causa da fumaça, "tive que dormir com uma máscara e lenços umedecidos em cima" dela, disse Claudio Otalima, 82 anos, à AFP.

"Procuraremos os incendiários até debaixo das pedras", disse Muñoz na quarta-feira, afirmando que os incêndios foram causados por "criminosos" e "terroristas".

- Máscaras contra a poluição -

O Equador enfrenta incêndios florestais em meio a uma "crise hídrica", que também resultou em problemas agrícolas, afeta o fornecimento de água potável e provoca racionamentos de eletricidade de até 12 horas diárias.