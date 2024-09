Grupo Resistência Islâmica no Iraque reivindica ataque com drone em Eilat, Israel

A organização pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque reivindicou, nesta quarta-feira (25), um ataque com drones contra a cidade portuária de Eilat, no sul de Israel.

"A Resistência Islâmica no Iraque atacou um alvo estratégico em Eilat (...), usando drones", informou o grupo pelo Telegram.

O exército israelense anunciou ter interceptado um drone e que outro tinha caído perto de Eilat, enquanto socorristas reportaram dois feridos leves no ataque.