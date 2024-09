Trump diz que 'explodiria em pedaços' o Irã se país ameaçasse candidato às eleições dos EUA

Vários meios de comunicação americanos afirmam que o reforço se deveu à "ameaça" de um plano iraniano para assassiná-lo.

Em agosto, os Estados Unidos anunciaram ter frustrado um complô de um paquistanês vinculado a Teerã para assassinar um funcionário americano em vingança pela morte do general iraniano Qasem Soleimani, abatido em 2020 em um ataque no Iraque ordenado por Donald Trump.

O porta-voz do republicano considerou que essas "ameaças" ilustram o fato de que "o regime terrorista do Irã ama a fraqueza de Kamala Harris e está aterrorizado pelo poder e determinação do presidente Trump".

No dia 15 de setembro, um homem que estava armado foi detido por agentes do Serviço Secreto enquanto fugia de um campo de golfe na Flórida onde o candidato republicano jogava.

Nesta quarta-feira, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, classificou como anormais as tentativas de assassinato contra Trump.

"Nossa nação agora experimentou duas tentativas de assassinato contra o ex-presidente em apenas três meses. Isso é anormal", disse.