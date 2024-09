Zagueiro francês Raphaël Varane anuncia aposentadoria do futebol aos 31 anos

O zagueiro Raphaël Varane, campeão do mundo pela França na Copa de 2018 e ex-estrela do Real Madrid, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (25), aos 31 anos.

"Caí e me levantei mil vezes. Desta vez é o momento de parar e pendurar as chuteiras depois do meu último jogo, no qual levantei um troféu em Wembley", escreveu Varane em uma mensagem no Instagram, se referindo à vitória do Manchester United na Copa da Inglaterra, em maio.

Na janela de transferências de meio de ano, o jogador assinou com o Como da Itália, pelo qual disputou apenas um jogo.