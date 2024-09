Biden anuncia pacote de ajuda militar à Ucrânia durante visita de Zelensky

Joe Biden, que receberá Volodimir Zelensky nesta quinta-feira (26) na Casa Branca, redobra os seus esforços para ajudar a Ucrânia enquanto pode, 39 dias antes de uma eleição presidencial muito acirrada, da qual depende o futuro do apoio a Kiev.

O presidente ucraniano foi recebido no Congresso pelos líderes do Partido Republicano e do Partido Democrata no Senado, ambos vestidos com gravata amarela e camisa azul, as cores ucranianas.

Zelensky não respondeu aos jornalistas que lhe perguntaram se ele se encontraria com o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, que o criticou duramente.