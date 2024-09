Bombardeios israelenses mataram 92 pessoas no Líbano nesta quinta-feira (Ministério da Saúde)

Os bombardeios israelenses no Líbano mataram 92 pessoas e feriram outras 153 nesta quinta-feira (26), segundo o Ministério da Saúde libanês.

Os ataques "do inimigo israelense" resultaram na morte de 40 pessoas no sul do Líbano, 25 na região de Baalbek-Hermel (leste), 23 no Vale do Beqaa (leste) e 4 na região do Monte Líbano (centro-leste), informou o ministério.

