China afirma que teste balístico foi 'legítimo' e não muda sua doutrina nuclear

"A política nuclear chinesa é muito estável, sólida e previsível", consiste em não usar armas nucleares em primeiro lugar, e eventualmente fazê-lo apenas em caso de autodefesa, explicou o porta-voz.

A China não está envolvida em nenhuma "corrida armamentista" e "prometeu não utilizar nem ameaçar usar armas nucleares contra Estados não nucleares", enfatizou.

"A China seguirá mantendo suas capacidades nucleares no nível mínimo exigido para a sua defesa nacional", afirmou Zhang.

O país testou na quarta-feira no Pacífico Sul um míssil balístico, equipado com uma ogiva fictícia, o primeiro lançamento do tipo em décadas.

O teste aconteceu em um contexto de rivalidade com os Estados Unidos no Oceano Pacífico, de tensão com as Filipinas sobre a soberania no Mar da China Meridional e de hostilidade aberta com Taiwan, uma ilha de governo democrático que Pequim reivindica como parte de seu território.

As autoridades da Polinésia Francesa disseram à AFP que o míssil caiu perto da sua zona econômica exclusiva. França e Estados Unidos foram previamente notificados sobre o teste.