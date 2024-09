Com um a menos, Tottenham vence Qarabag (3-0) em sua estreia na Liga Europa

O Tottenham conta com a recuperação de Son para se consolidar como um dos favoritos ao título da Liga Europa que encerraria um jejum que remonta ao ano de 2008.

Adversários mais difíceis aguardam os Spurs, mas os jogadores mostraram confiança na estreia. O jogo começou com um atraso de 37 minutos depois que o Qarabag ficou preso no trânsito londrino.

O Tottenham não se abalou ao ficar com 10 homens após apenas oito minutos, quando o zagueiro romeno Dragusin foi expulso por derrubar Juninho enquanto ele corria em direção ao gol.

Os Spurs abriram o placar aos 12 minutos com o terceiro gol de Johnson em seus últimos três jogos.

O Qarabag cedeu a posse de bola e Solanke deu uma assistência para o atacante galês Johnson finalizar de longe.

Sarr marcou o segundo do Tottenham depois que o goleiro do Qarabag Mateusz Kochalski fez uma confusão ao tentar interceptar uma cobrança de escanteio no início do segndo tempo (52').