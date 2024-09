Defesa Civil de Gaza anuncia a morte de 15 pessoas em bombardeio

A Defesa Civil de Gaza afirmou que um bombardeio israelense contra uma escola que abrigava pessoas deslocadas deixou pelo menos 15 mortos e o Exército israelense indicou que lançou um ataque de precisão contra um centro de comando do movimento islamista palestino Hamas.

Este ataque, que teve como alvo a escola Al Faluja, no acampamento de Jabalia, no norte do território palestino, deixou "15 mártires, incluindo crianças, e dezenas de feridos", relatou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, organização que depende do Hamas.

Esta área acolhe milhares de pessoas deslocadas pela guerra que eclodiu em 7 de outubro entre o Hamas e o Exército israelense na Faixa de Gaza.