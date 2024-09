Diretor-geral da Harrods denuncia 'cultura tóxica' durante gestão de Al Fayed

O Ministério Público britânico confirmou ter sido informado das mesmas, em 2009 e 2015, mas decidiu não iniciar inquéritos contra Al Fayed.

"Falhamos no nosso dever com os nossos colegas e lamentamos profundamente", disse Ward no comunicado, descrevendo os supostos acontecimentos como um "horror". "Este é um período vergonhoso na história da empresa, mas a Harrods de hoje não se parece em nada com a Harrods que ele tinha", disse ele.

O bilionário egípcio vendeu a loja de departamentos em 2010 ao fundo Qatar Investment Authority por 1,5 bilhão de libras (11 bilhões de reais na cotação atual).

A atual gestão da Harrods chegou a "acordos amigáveis" com algumas das acusadoras. Um estudo "independente" está sendo realizado por um conselho de administração, declarou o diretor-geral.

Al Fayed também é conhecido por ser pai de Dodi, parceiro da princesa Diana, ex-mulher do atual rei britânico Charles III, com quem morreu em um acidente de trânsito em Paris, em 1997.

