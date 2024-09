Duelo Bayern de Munique-Bayer Leverkusen é destaque da 5ª rodada da Bundesliga

A quinta rodada da Bundesliga conta com um duelo de alto nível no sábado entre o atual campeão Bayer Leverkusen e o 'Rekordmeister' Bayern de Munique, que chega como líder após um início de temporada com uma campanha 100%.

Os bávaros, comandados pelo técnico Vincent Kompany, somam 12 pontos, três a mais que o 'Werkelf', que perdeu na segunda rodada para o RB Leipzig (3-2). Os jogadores de Xabi Alonso perderam assim o status de 'invictos' que ostentavam desde a temporada passada, mas mantêm intacta a ambição e continuam em busca do segundo lugar na tabela.

O duelo de sábado às 13h30 (horário de Brasília) na Allianz Arena, apesar de acontecer ainda no início da temporada, já pode ser decisivo na briga pelo título, que o Leverkusen quer defender e o Bayern quer recuperar.