Futebol brasileiro apresenta a primeira Taça dos Povos Indígenas

Mais de 2.400 membros dos 48 grupos étnicos indígenas do Brasil participarão, a partir de novembro, da primeira Taça dos Povos Indígenas, um torneio de longa duração cujo sorteio ocorreu nesta quinta-feira (26) no Rio de Janeiro.

"É mais que uma simples competição esportiva. Representa também a luta por um futuro de dignidade, respeito e inclusão", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que dá apoio institucional ao projeto.

"Eu carrego no sangue com muito orgulho essa ancestralidade", acrescentou o dirigente, que no final da cerimônia usou um cocar de penas. O evento aconteceu na sede da CBF e contou com a presença do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior.