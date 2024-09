Futebol da Groenlândia quer entrar no cenário internacional

Os rigores do clima fazem com que a temporada ao ar livre ocorra apenas de maio a agosto, enquanto o campeonato local é disputado em uma única semana no início de agosto, embora seus organizadores esperem poder chegar a acordos para jogar no exterior em acampamentos homologados, assim como as Ilhas Feroe, que disputaram uma partida das Eliminatórias para a Eurocopa da Suécia realizada em 1992.

- Um sonho de infância -

Jogadores e torcedores, longe dessas considerações, já estão entusiasmados com a ideia de ter um status internacional reconhecido. "É um sonho de infância que vai se tornar realidade", diz Frederiksen. "Isso trará alegria, um sentimento de orgulho".

"Pessoas do mundo todo saberão onde fica a Groenlândia", insiste Robert Fuder, um torcedor que vem assistir a um treino 'indoor' em Maniitsoq, uma cidade de 2.500 habitantes.

"Isso significaria muito para o nosso país (...) É uma parte importante da nossa identidade e nos ajuda muito", afirma Abelsen.

Para Rasmus Petersen, um encanador de 44 anos que treina crianças menores de 13 anos na pequena localidade, o território tem "um futuro brilhante no futebol".