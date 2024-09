Kamala Harris surpreende eleitores com postura pró-armas

"Estou cercado por mais homens, fuzis e armas do que nunca", disse ele.

O republicano, apoiado oficialmente pelo principal lobby de armas nos Estados Unidos, a National Rifle Association, acusou a sua rival de querer "confiscar" as armas dos americanos, violando a Segunda Emenda da Constituição.

Mas a candidata nega categoricamente e limita-se a defender a necessidade de reforçar a legislação para controlar os antecedentes criminais e psiquiátricos dos compradores de armas.

- Equilibrismo -

Kamala Harris também se declara a favor da proibição dos fuzis de assalto semiautomáticos, mas deixou de defender um programa de recompra obrigatória dessas armas, que estão entre as mais letais.

A ex-procuradora faz um equilibrismo com a questão da regulamentação das armas, que ocupa o sétimo lugar entre as preocupações dos eleitores para as eleições presidenciais de novembro, de acordo com uma pesquisa recente do Pew Research Center.