O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que 20 pessoas, quase todas sírias, morreram em um ataque israelense durante a madrugada desta quinta-feira no leste do país.

"Um bombardeio do inimigo israelense na localidade de Yunin matou 20 pessoas, incluindo 19 sírios", afirmou o ministério em um comunicado.

