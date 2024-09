Maduro afirma que Venezuela avança em sistema antidrones

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou, nesta quinta-feira (26), uma "readequação" do aparato de defesa do país, com a instalação de um sistema antidrones em áreas estratégicas, em meio a denúncias de planos para derrubá-lo.

Maduro se reuniu com o alto comando das Forças Armadas, que lhe jurou lealdade após sua questionada reeleição para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, denunciada como fraude pela oposição.

"Estamos avançando rapidamente nas capacidades de drones para a defesa nacional e é necessário ter defesa antidrones em todos os objetivos vitais: aeroportos, portos, etc., isso é muito importante", disse Maduro em um evento pelo 19º aniversário do Comando Estratégico Operacional (CEO), responsável pela gestão das tropas.