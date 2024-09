Obra de Van Gogh é vendida por 32,2 milhões de dólares no primeiro leilão da Christie's em Hong Kong

No entanto, Christian Albu, vice-presidente e diretor de arte dos séculos XX e XXI da Christie's Asia Pacific, comemorou o fato de ser "um recorde para um Van Gogh na Ásia".

A obra ocidental mais cara já vendida na Ásia é "Warrior" de Jean-Michel Basquiat, vendida por 41,7 milhões de dólares em 2021 (226,8 milhões de reais na cotação atual).

O quadro de Van Gogh, propriedade da família real italiana Bourbon das Duas Sicílias, é "a pintura mais importante do artista colocada à venda na Ásia", disse a Christie's.

"'Les canots amarrés' marca um rito fundamental" na carreira do artista, acrescentou a casa de leilões.

Esta pintura é uma das quase 40 obras que Van Gogh criou durante sua estadia na cidade francesa de Asnières, nos arredores de Paris, no verão de 1887.

Com as obras que pintou naquela época, "ele deixou para trás para sempre os tons escuros e terrosos de suas pinturas realistas do passado. Em vez disso, adotou uma paleta vibrante e um pincel solto e expressivo", explicou a Christie's.