Ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba será o novo premiê do Japão

Ishiba, que assumirá o posto de chefe de Governo no dia 1º de outubro, terá que lidar com as ameaças à segurança regional, com uma China cada vez mais firme em sua política externa e mais próxima da Rússia, além dos frequentes testes de mísseis da Coreia do Norte.

No âmbito doméstico, ele terá a missão de estimular a economia e atenuar os efeitos para as famílias da inflação e da desvalorização do iene, que encareceu as importações.

- Diplomacia e gasto militar -

A atual ministra da Segurança Econômica, Sanae Takaichi, que ficou em segundo lugar na disputa, era apontada como a preferida da ala mais conservadora do PLD e era próxima de Abe, cujos seguidores ainda têm grande influência na legenda.

O terceiro colocado foi o ex-ministro do Meio Ambiente Shinjiro Koizumi, praticante de surfe e filho do ex-premiê Junichiro Koizumui.

Os líderes do PLD permanecem no cargo por três anos e podem exercer até três mandatos consecutivos. O atual primeiro-ministro, o impopular Fumio Kishida, não disputou a reeleição.