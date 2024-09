Petróleo cai após dados sobre possível aumento de produção da Arábia Saudita

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (26) após a publicação de informações conflitantes sobre um possível aumento de produção por parte da Arábia Saudita.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro perdeu 2,53%, a 71,60 dólares. E o barril de West Texas Intermediate (WTI), com entrega no mesmo mês, baixou 2,90%, para 67,67 dólares.

"Os preços caíram depois da publicação de um artigo do Financial Times que aponta que a Arábia Saudita abandonou sua meta de levar o preço do barril a 100 dólares", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.