Primeira presidente do México recebe uma economia carregada de incertezas

Sua vitória também deu maioria absoluta ao partido no poder no Congresso bicameral, onde pode agora modificar a Constituição sem negociar com a oposição.

Sua primeira votação autorizou uma reforma judicial drástica que estabeleceu a eleição popular de todos os juízes, um caso único no mundo que preocupa os mercados.

Outras iniciativas, como o extinção de agências reguladoras independentes, aguardam sua vez.

A reforma incomodou os Estados Unidos, principal parceiro do México através do T-MEC, o acordo de livre comércio na América do Norte que também inclui o Canadá.

"Isso ameaça a relação (...) que construímos, que depende da confiança dos investidores no marco jurídico mexicano", afirmou embaixador dos EUA, Ken Salazar.

"Há analistas que dizem que com isso [as reformas] o mandato de seis anos nasce morto. Não sei se chegamos a esse ponto, mas me parece que as possibilidades para a economia são muito menores", diz Jesús Carrillo, diretor de economia do centro de análise mexicano IMCO.