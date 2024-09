Alcaraz estreia em Pequim com vitória sobre francês Mpetshi Perricard

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, estreou nesta sexta-feira (27) no Torneio de Pequim com uma vitória sem sustos sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard com parciais de 6-4 e 6-4.

Com uma quebra de serviço no início, Alcaraz abriu caminho diante do grande sacador francês, de 21 anos e 51º do ranking da ATP, que desperdiçou três bolas que poderiam ter levado ao empate em 5 a 5 no final do primeiro set.

O número três do mundo, campeão este ano de Roland Garros e Wimbledon, repetiu a jogada no segundo set, convertendo seu primeiro break point no saque inicial do francês e avançou sem problemas rumo à vitória.