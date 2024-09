Novo ataque com sopa a 'Girassóis' de Van Gogh em Londres após condenação de duas ativistas

Três ativistas do grupo ambientalista 'Just Stop Oil' voltaram a jogar sopa em duas telas da série "Girassóis", de Vincent Van Gogh, na National Gallery de Londres, pouco depois de dois membros dessa organização terem sido condenados por uma ação semelhante.

Por volta das 14h30 locais (10h30 no horário de Brasília), os três ativistas abriram recipientes com sopa e jogaram o conteúdo contra o vidro que protege as duas telas.

Uma das duas obras, pintada pelo artista holandês em 1888, já tinha sido alvo de um ataque com sopa, em uma ação pela qual as suas autoras foram condenadas a penas de prisão nesta sexta-feira.