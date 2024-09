Ao menos 17 mortos pelo furacão Helene nos EUA (autoridades)

Pelo menos onze pessoas morreram na Geórgia e cinco na Flórida após a passagem do furacão Helene pelo sudeste dos Estados Unidos, anunciaram nesta sexta-feira (27) as autoridades americanas.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, reportou onze vítimas mortais em seu estado, entre elas um socorrista, enquanto as autoridades do condado de Pinellas, na Flórida, confirmaram cinco mortes relacionadas à tempestade. Outra morte foi confirmada na Carolina do Norte.

