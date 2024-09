Blinken alerta que EUA tomará 'medidas' se interesses no Oriente Médio forem atacados

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse, nesta sexta-feira (27), que Washington tomará "todas as medidas" necessárias caso seus interesses no Oriente Médio forem atacados, antes de pedir um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano.

"Os Estados Unidos tomarão todas as medidas no caso de que seu pessoal ou interesses sejam atacados na região", afirmou o chefe da diplomacia americana em uma coletiva de imprensa.

Para Blinken, "o mais importante é tentar parar os ataques em ambas as direções com a diplomacia e, então, usar a trégua para ver se podemos alcançar um acordo diplomático mais amplo", afirmou.