Blinken alerta que os EUA tomarão "medidas" se interesses no Oriente Médio forem atacados

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse, nesta sexta-feira (27), que Washington tomará "todas as medidas" necessárias caso seus interesses sejam atacados na escalada de violência que ocorre no Oriente Médio.

"Os Estados Unidos tomarão todas as medidas no caso de que seu pessoal ou interesses sejam atacados na região", afirmou o chefe da diplomacia americana em uma coletiva de imprensa, acrescentando, no entanto, que o "caminho da diplomacia" para resolver o conflito continua aberto.

sct/af/mel/am