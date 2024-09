Bombardeios russos no sul e centro da Ucrânia deixam ao menos 4 mortos

Um bombardeio russo matou três pessoas em uma cidade portuária no extremo sudoeste da Ucrânia, perto da Romênia, e outra pessoa morreu em um ataque no centro do país, disseram as autoridades locais nesta sexta-feira (27).

Duas mulheres idosas e um homem de setenta anos morreram em um ataque com drones no porto de Izmail, informou Oleg Kiper, governador da região de Odessa, no Telegram.

Outras onze pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, acrescentou.