Centenas de pessoas 'críticas' à indústria agroquímica foram fichados em base de dados

Embora "não se saiba o alcance do uso, privado ou público, que pode ser feito dessas informações", "a natureza dos dados coletados deixa poucas dúvidas sobre a intenção de desacreditar os alvos ou desestabilizá-los, colocando à disposição dos membros da Bonus Eventus um arsenal de argumentos ou informações, por vezes sensíveis", destaca o Le Monde.

O presidente da v-Fluence e ex-diretor de comunicação do grupo Monsanto, Jay Byrne, declarou à AFP que "as alegações da ONG Lighthouse e de outros grupos com os quais colabora baseiam-se em afirmações manifestamente enganosas, erros factuais sobre nosso trabalho e nossos clientes, e mentiras inventadas".

Na resposta ao Lighthouse, compartilhada com a AFP, Byrne indica que as informações que a v-Fluence compartilha com seus clientes estão "publicamente disponíveis" e representam "todos os pontos de vista".

Segundo o Lighthouse Reports, a v-Fluence recebeu entre 2013 e 2019 "mais de 400 mil dólares" (R$ 2,1 milhões) do governo dos Estados Unidos ? principalmente por meio da agência de desenvolvimento USAID ? "como parte de seu programa de promoção de OGMs na África e na Ásia".

Byrne afirmou ao Lighthouse que a v-Fluence "não trabalha para a USAID" e "não tem contrato" com a organização.

A prática de coletar informações sobre críticos da indústria agroquímica lembra o escândalo dos arquivos de personalidades públicas, jornalistas e ativistas compilados pela empresa americana de agroquímicos Monsanto, com o objetivo de influenciar a opinião pública sobre a proibição do herbicida glifosato.