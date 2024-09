Cruzeiro de luxo bloqueado em Belfast há meses finalmente vai iniciar sua volta ao mundo

"É uma sensação agridoce (...) Adorei estar em Belfast, mas já estamos esperando há tanto tempo para fazer esse cruzeiro que é hora de partirmos", disse Randy Cassingham, um escritor americano de 65 anos.

Cassingham não esperava ficar preso em Belfast por quatro meses. Ele e sua esposa puderam passar as manhãs e tardes no navio, mas para as noites tiveram que alugar um apartamento.

Para pagar uma vaga no cruzeiro, que os levará a todos os continentes com 425 paradas em 147 países, alguns dos 600 passageiros venderam suas casas e todos os seus bens.

O "Odyssey", de propriedade da empresa americana Villa Vie Residences, é descrito como uma "residência flutuante" e um "cruzeiro sem fim, que pode começar em qualquer porto", com a possibilidade de os passageiros comprarem uma cabine e viajarem sem limites.

O preço inicial para adquirir uma cabine é de 119.999 dólares (652.626 reais, na cotação atual), além das despesas mensais.

Mas, em vez de visitar destinos ensolarados, o cruzeiro passou meses sob a chuva de Belfast, sede dos estaleiros Harland and Wolf, que construíram o "Titanic" há mais de 100 anos.