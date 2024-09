Escassez de água esgota a paciência dos cubanos em meio à crise

- "Não tem pipa" -

A escassez de combustível enfrentada por Cuba desencadeia vários problemas porque é insuficiente para alimentar as usinas hidrelétricas que geram a eletricidade necessária para as bombas de distribuição de água e para mobilizar os caminhões-pipa que abastecem cerca de 300 mil pessoas na ilha, de acordo com dados oficiais.

López conta que, há alguns dias, tentaram lhe vender "à esquerda" água de um pequeno caminhão-tanque por 4 mil pesos, quando esse serviço estatal é gratuito em Cuba.

A ilha com um salário médio de 5 mil pesos, o preço ilegal do líquido em tal caminhão é de cerca de 25.000 pesos. Muitas vezes as pessoas se reúnem para adquirir o valioso recurso.

Quando os vizinhos avistam um caminhão-tanque - ou pipa, como eles o chamam - saem correndo de suas casas, com baldes, galões e até panelas na mão. Mas, às vezes, passam-se dias sem que um deles apareça.

"Eles nunca enviaram um tubo para cá", reclama Luis Imbert, 59 anos, funcionário de uma policlínica em La Lisa. "Não há pipa, não há resposta oficial", diz ele, muito irritado.