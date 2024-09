EUA nega ter sido informado anteriormente por Israel de ataques em Beirute

Washington não foi informado com antecedência sobre um enorme ataque aéreo no subúrbio sul de Beirute que, segundo Israel, teve como alvo a sede do Hezbollah, afirmaram funcionários americanos nesta sexta-feira (27).

"Os Estados Unidos não participaram desta operação e não recebemos nenhum aviso prévio", declarou a jornalistas a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, que estava voltando de uma viagem a Londres, conversava com seu par israelense, Yoav Gallant, "enquanto a operação já estava em andamento", disse Singh.