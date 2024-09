Exército de Israel diz ter matado comandantes do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (27), que matou em um ataque aéreo o comandante da unidade de mísseis do Hezbollah no sul do Líbano, seu adjunto e outros chefes do movimento armado próximo do Irã.

Aviões de combate israelenses mataram Mohamed Ali Ismail, apresentado como o comandante dessa unidade, e seu adjunto, Hossein Ahmed Ismail, publicou o Exército no Telegram. "Outros comandantes do Hezbollah e terroristas foram eliminados ao mesmo tempo", acrescentou.