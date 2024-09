França se despede de jovem assassinada em meio a debate sobre circunstâncias de sua morte

Segundo uma fonte próxima ao caso, o suspeito deixou a prisão no dia 20 de junho e deu entrada em um centro de detenção administrativa para a sua expulsão, o que exigiu autorização prévia de Marrocos.

No dia 3 de setembro, um juiz autorizou a sua saída do centro de detenção com a condição de permanecer em um hotel em Auxerre, no centro de França, e comparecer perante as autoridades quando solicitado, obrigações que não cumpriu, segundo esta fonte.

Na quinta-feira, o presidente Emmanuel Macron expressou "a emoção de toda a nação" por este "crime atroz", fazendo um apelo para que se "proteja melhor os franceses". "Evidentemente, a justiça fará o seu trabalho", acrescentou.

O assassinato relançou o debate sobre a expulsão de estrangeiros condenados e causou tensão no novo governo francês, formado pela aliança de centro-direita de Macron e o até então partido da oposição, Os Republicanos (LR, conservador).

O novo ministro do Interior, Bruno Retailleau, cujas posições sobre migração e segurança se aproximam da extrema direita, reconheceu que é necessário "aprender" com o ocorrido e modificar o "arsenal jurídico" das expulsões.

Deputados do LR apresentaram um projeto de lei para ampliar consideravelmente o período de detenção de "estrangeiros clandestinos perigosos". O líder da extrema direita Jordan Bardella condenou a "irresponsabilidade da justiça".