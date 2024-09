Inflação volta a desacelerar em agosto nos EUA, às vésperas das presidenciais

Os aumentos de preços registrados há vários anos nos Estados Unidos têm afetado muitos outros países do mundo e estão entre as principais preocupações dos eleitores, que terão de escolher entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump no próximo dia 5 de novembro.

"A inflação reduziu a 2,2%, um nível semelhante ao anterior à pandemia, em um contexto de queda das taxas de juros, reduzindo assim o custo para a compra de imóveis e veículos ou para administrar uma pequena empresa", elogiou Biden em um comunicado.

O Fed quer reduzir a inflação para 2% em termos anuais, um nível considerado saudável para a economia.

No entanto, a inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis, como os alimentos e a energia, subiu para 2,7% na medição de 12 meses, em comparação com 2,6% em julho.

Este é o primeiro aumento do núcleo da inflação "desde janeiro de 2023", destacou John Choong, analista da Investors Edge.

"A inflação do PCE desacelerou para 2,2%, perto da meta de 2% do Fed", mas a recuperação do índice subjacente "mostra que as pressões inflacionárias persistem, particularmente na habitação e nos serviços", disse Anita Wright, do Bolton James.