Irã, prudente em seu apoio a Hezbollah

- Mostrar força -

Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente iraniano Masud Pezeshkian acusou Israel de fomentar a guerra e tentou apresentar seu país como uma potência moderada.

O líder afirmou que o Irã não respondeu ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã em julho, atribuído a Israel. O objetivo seria não prejudicar os esforços dos Estados Unidos para alcançar uma trégua em Gaza.

"Tentamos não responder. Disseram-nos que a paz estava ao nosso alcance, talvez dentro de uma semana ou mais. Mas essa paz nunca foi alcançada. E todos os dias Israel comete atrocidades", disse.

O Irã adotou uma abordagem semelhante no início do ano, em resposta a um ataque ao seu consulado em Damasco, atacou Israel com drones e mísseis, a maioria foi interceptada.

Pela mínimo impacto efetivo do ataque, os analistas deduziram que Teerã queria simplesmente "mostrar força", sem provocar um confronto aberto com Washington.