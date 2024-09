Israel bombardeia intensamente sul de Beirute

O Ministério da Saúde libanês informou que os ataques aéreos deste sábado em Beirute causaram pelo menos seis mortes e 91 feridos, embora os socorristas ainda estejam buscando possíveis sobreviventes sob os escombros.

A Força Aérea israelense também atacou "alvos terroristas" na cidade de Tiro e anunciou ter matado vários comandantes do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo o comandante da unidade de mísseis e seu adjunto.

Além disso, aeronaves israelenses sobrevoam o aeroporto de Beirute e seus arredores para impedir que o Irã envie carregamentos de armas para o Hezbollah, explicou o Exército.

- "Deter Netanyahu" -

Esta nova série de bombardeios e o discurso bélico de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU, boicotado por várias delegações, inclusive do Brasil, praticamente acabam com as esperanças de um cessar-fogo temporário de 21 dias proposto no início da semana por Estados Unidos e França.

"Ninguém parece capaz de deter Netanyahu", lamentou o alto representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que disse que os únicos que podem conter a escalada são os Estados Unidos, principal aliado e fornecedor de armas a Israel.