Kamala promete reforma migratória, em primeira visita eleitoral à fronteira

Trump afirmou, erroneamente, que se tratariam de imigrantes que cruzaram a fronteira nos últimos três anos, durante o governo de Biden e Kamala. "Estão andando por nossas ruas", disse o republicano, durante um ato de campanha no Michigan.

As estatísticas, no entanto, não detalham desde quando essas pessoas estão nos Estados Unidos. Segundo especialistas, poderiam se tratar de décadas. "São pessoas que, principalmente, já foram acusadas e condenadas e cumpriram sua pena", disse à AFP Aaron Reichlin-Melnick, do Conselho de Imigração Americano.

Segundo Melnick, durante a presidência de Trump havia milhões de imigrantes sem cidadania vivendo nos Estados Unidos, entre eles milhares com antecedentes criminais. "O único motivo pelo qual eles não podem ser deportados é por problemas diplomáticos com seus países de origem, mas isso não tem nada a ver com as políticas do governo americano ou com suas práticas".

