Manchester City enfrenta Newcastle na Premier League em sua 1ª partida sem Rodri

Entre suas opções, o croata Mateo Kovacic, embora não tenha a capacidade de liderança de Rodri, ou adiantar John Stones, que já atuou algumas vezes pelo City no meio-campo.

O português Matheus Nunes ou jogar com Ilkay Gundogan como volante também podem ser alternativas para o City.

Um exemplo da importância de Rodri no City: o atual campeão perdeu apenas três jogos na Premier na temporada passada. Nos três o espanhol estava suspenso.

Em Newcastle, na abertura da rodada, os Citizens vão defender a vantagem de pontos que têm sobre o Liverpool num campo onde tiveram muitas dificuldades no ano passado: vitória por 3 a 2 com gol nos acréscimos e derrota por 1 a 0 para ser eliminado na Copa da Liga.

A um ponto do City, o Liverpool (2º) viaja para enfrentar o lanterna Wolverhampton com o retorno do goleiro brasileiro Alisson, que havia perdido os dois últimos jogos por lesão, confirmou nesta sexta-feira o técnico dos 'Reds', Arne Slot.

Com os mesmos pontos do Liverpool (12), o Aston Villa (3º) visita o Ipswich Town (17º), enquanto o Arsenal (4º, 11 pontos) recebe o Leicester (15º).