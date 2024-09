Mês de setembro é dominado pelas chuvas torrenciais

A temporada sufocante ao redor do Mediterrâneo "gerou muita evaporação adicional, o que provocou muita umidade sobre a Europa, um terreno propício para que toda essa umidade seja liberada em alguns locais", explica Paulo Ceppi.

"As temperaturas globais, tanto em terra como nos oceanos, foram anormalmente altas em agosto-setembro, apesar do fenômeno cíclico do La Niña", que geralmente está associado com resfriamento, indica Roxy Mathew Koll, do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical.

No entanto, observa o cientista, esse excesso de calor e umidade contribui à "intensificação" das tempestades.

