Moody's reduz nota de crédito de Israel por aumento de 'riscos geopolíticos'

A agência de classificação de risco Moody's reduziu, nesta sexta-feira (27), a nota de crédito de Israel pela segunda vez neste ano, para Baa1, e a colocou em perspectiva negativa, um sinal de que poderia voltar a baixá-la a curto prazo.

"O principal fator desta degradação é a nossa visão de que os riscos geopolíticos se intensificaram significativamente para níveis muito altos, com consequências negativas para a solvência creditícia de Israel a curto e longo prazos", explicou a agência, que reduziu a nota da dívida israelense de A2 para Baa1.

Israel transferiu nesta semana o foco da guerra na Faixa de Gaza para o Líbano, e começou a atacar a infraestrutura do Hezbollah naquele país, deixando centenas de mortos. Um dia após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, o Hezbollah começou a atirar projéteis contra as tropas israelenses na fronteira com o Líbano.