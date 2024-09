Morre aos 89 anos a atriz britânica Maggie Smith, famosa por 'Harry Potter' e 'Downton Abbey'

"A palavra 'lenda' é muito usada de maneira leviana, mas se deve ser usada com alguém de nossa indústria, é com ela. Obrigado, Maggie", disse o ator.

- Início no teatro -

Nascida em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Smith começou a atuar nos palcos do Oxford Playhouse no início dos anos 1950. Depois ingressou nas companhias de teatro londrinas Old Vic e Royal National Theatre, ao lado de seu primeiro marido, o ator Robert Stephens, com quem teve dois filhos.

Após divorciar-se de Stephens em 1974, ela se casou no ano seguinte com o dramaturgo Beverly Cross, com quem viveu por 23 anos, até a morte dele em 1998.

Smith, uma das artistas mais reconhecidas do Reino Unido, foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico em 1990 e recebeu a Ordem dos Companheiros de Honra em 2014 por seus serviços ao país no campo das artes.

A atriz sobreviveu a um câncer de mama diagnosticado em 2007, o que não a impediu de participar, dois anos depois, de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", enquanto passava pelo tratamento de quimioterapia.