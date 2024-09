Morre funcionária penitenciária que sofreu ataque no Equador

Uma funcionária penitenciária que foi ferida em um ataque armado há uma semana morreu na noite de quinta-feira (26), informou o órgão estatal encarregado das prisões no Equador (SNAI).

"Katherine Lizbeth Mazón Moreta, funcionária do SNAI que foi vítima de um ataque armado em Quito na semana passada, infelizmente faleceu na noite de 26 de setembro", declarou o órgão à imprensa.

Desde 31 de agosto, foram registrados quatro ataques armados contra funcionários do SNAI, que deixaram cinco mortos no total: Mazón, os diretores de duas prisões e dois agentes penitenciários que estavam a caminho do trabalho.