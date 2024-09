Oriente Médio sob ameaça de cair no 'abismo da guerra', diz secretário-geral da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou, nesta sexta-feira (27), que o conflito em Gaza ameaça levar todo o Oriente Médio ao "abismo" de uma guerra.

"As ondas de choque que estão irradiando morte e uma destruição sem precedentes em Gaza ameaçam levar a região ao abismo de uma guerra generalizada com consequências inimagináveis", disse Guterres no Conselho de Segurança, ao qual pediu para "evitar uma guerra regional por todos os meios".

Gaza "continua sendo o epicentro da violência e a chave para acabar com ela", disse.