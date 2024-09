Petróleo se recupera após ataque de Israel a QG do Hezbollah

Os preços do petróleo subiram ao final desta sexta-feira (27), impulsionados por um ataque israelense contra a sede do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,53%, sendo negociado a 71,98 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data subiu 0,75%, a 68,18 dólares.