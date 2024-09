Três iranianos são acusados nos EUA de hackear a campanha de Trump

"Vocês e seus hackers não podem se esconder atrás de seus teclados", acrescentou, dirigindo-se ao Irã.

Os acusados enfrentam formalmente acusações de hackeamento, apoio ao "terrorismo", fraude eletrônica e roubo de identidade.

Os Guardiões da Revolução estão na lista dos Estados Unidos de "organizações terroristas estrangeiras" desde 2019.

Segundo as acusações, os três iranianos são hackers experientes que, desde janeiro de 2020, participam de uma ampla operação com múltiplos objetivos: roubar dados e informações sobre a política dos EUA no Oriente Médio e avançar em planos de retaliação pela morte do general Qasem Soleimani.

Esse oficial dos Guardiões, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio, foi morto em 3 de janeiro de 2020 em um ataque com drones no Iraque ordenado por Trump.

Nos últimos meses, os hackers teriam visado principalmente a campanha do candidato republicano.