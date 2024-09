Trump promete a Zelensky resolver a guerra na Ucrânia se vencer as eleições

Antes da reunião, Trump elogiou a "relação muito boa" que mantém com Zelensky, mas também com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Espero que tenhamos melhores relações", reagiu o presidente ucraniano, visivelmente desconfortável. "Estamos de acordo que a guerra na Ucrânia deve acabar", acrescentou.

Ao final do encontro, Zelensky disse estar "agradecido" pela "reunião muito produtiva". "Apresentei a ele nosso plano de vitória e revisamos a fundo a situação na Ucrânia e as consequências da guerra para nosso povo", disse em uma mensagem no X.

Em visita aos Estados Unidos desde domingo, Zelensky se reúne com o ex-presidente americano após ter recebido o apoio do atual governo democrata, mas obviamente preocupado com o futuro da ajuda ao seu país, devastado pela guerra, caso Trump vença as eleições de 5 de novembro.

O candidato republicano, que tem o "Estados Unidos primeiro" como um dos eixos de sua campanha para voltar à Presidência, denuncia regularmente as enormes quantias de dinheiro desembolsadas por Washington para Kiev desde 2022.

Nesta mesma semana, o septuagenário ex-mandatário descreveu Zelensky como "o melhor vendedor do mundo".