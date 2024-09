Um ano depois do 7 de outubro, diplomacia global enfrenta o desafio da guerra em Gaza

Um ano após o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra em Gaza, a diplomacia não conseguiu chegar a um acordo de cessar-fogo e o mundo observa impotente o aumento do número de mortos.

O medo de que a guerra se espalhe por toda a região atingiu um novo auge com a escalada de ataques entre Israel e o grupo islamista Hezbollah, um aliado do Hamas e do Irã, no vizinho Líbano.

Algumas nações levaram Israel à Justiça e países europeus reconheceram a Palestina como um Estado, mas analistas dizem que só uma mudança radical na política dos Estados Unidos pode parar a guerra.